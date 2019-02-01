صحيفة امريكية: العراق يعزز تحصيناته على الحدود السورية لمنع تسلل الدواعش

2019/02/01 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، اليوم الجمعة، ان الجيش العراقي عزز من وجوده على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة، لمنع أية محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الارهابي إلى أراضيه، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه من القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة ان أفراد تنظيم داعش لجأوا إلى شبكات التهريب عبر الحدود والتخفي في أزياء الرعاة الرحل في محاولة للنجاة، في ظل تضييق الخناق عليهم.ويخشى العراق من محاولة الدواعش المتبقين في سوريا التسلل عبر الحدود التي يبلغ طولها 370 ميلا، وتقع في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، حيث تنتشر الجماعات القبلية على الحدود.واستخدم تنظيم داعش شبكات التهريب القبلية في السابق لنقل المسلحين والأسلحة بين العراق وسوريا.



وقال مسؤولون محليون وعسكريون إن الارهابيين عادوا الآن إلى هذا النموذج من التهريب مؤخرا.وقال مسؤولون عسكريون إن العراق سارع إلى تعزيز إجراءاته الأمنية على حدوده مع سوريا، وسط مخاوف من احتمال استعادة التنظيم صفوفه، خصوصا في ضوء الانسحاب الأمريكي من سوريا.وأرسلت القيادة العسكرية العراقية المزيد من القوات إلى الحدود، ونشرت عددا من المدفعيات والطائرات الحربية لضرب مسلحي تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وفقاً للصحيفة.وخاضت القوات العراقية حربا شرسة ضد مسلحي داعش خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما في محافظة نينوى، بعد سيطرتهم على أجزاء واسعة شمالي البلاد.وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لمنع أي تسلل، وإن الحدود آمنة.



لكن مسؤولين عسكريين يقولون إن الحاجة لليقظة لا تزال قائمة.وانحصر وجود مسلحي تنظيم داعش، الذين كانوا يسيطرون على أجزاء واسعة في سوريا والعراق، في كيلومتر مربع شرقي سوريا، بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، الثلاثاء الماضي إن قبضة تنظيم داعش على الأراضي التي يتحصن فيها قد تنكسر تماما في غضون أسبوعين، بعد شهور من القتال.ولا توجد تقديرات دقيقة لعدد مسلحي داعش المتبقين في سوريا، لكن يُعتقد أن هناك عدة آلاف.



كما لم يتضح بعد عدد الذين عبروا بالفعل إلى العراق.

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