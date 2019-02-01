15 فكرة يتنبأ بها بيل غيتس وأصبحت واقعا

2019/02/01 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدين من الزمن، حين لم نتوقع ظهور هذا القدر من وسائل الاتصال والأعمال والمنجزات، تنبأ بيل غيتس بظهور 15 فكرة كفيلة بتغيير حياة الناس إلى الأفضل، عبر تكامل الأعمال التجارية والتكنولوجيا.بحسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.وفي كتاب بعنوان " الأعمال وسرعة الفكر"، شرح بيل غيتس كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية وشبكات المعلومات أن تساعد أي شخص على التفوق والمنافسة.

وفيما يلي الأفكار الـ 15 والتوقعات التي تنبأ بها بيل غيتس منذ حوالي 20 عامًا، ومدى تحققها الآن:

1- مواقع مقارنة الأسعار

سيتم تطوير خدمات مقارنة الأسعار الآلية، مما سيسمح للناس برؤية الأسعار عبر مواقع ويب متعددة وهو ما سيجعل من السهل العثور على أرخص المنتجات لجميع الصناعات.

2- الهواتف والأجهزة الذكية

سيحمل الناس الأجهزة الصغيرة التي تسمح لهم بالبقاء على اتصال دائم والقيام بالعديد من المهام من أي مكان.



كما سيكونون قادرين على التحقق من الأخبار، ورؤية الرحلات التي حجزوها، والحصول على معلومات من الأسواق المالية، و غير ذلك الكثير.

3- الدفع الفوري وتحويل الأموال عبر الإنترنت

سيدفع الناس فواتيرهم ويتابعون شؤونهم المالية عبر الإنترنت.

4- تحسين الرعاية الصحية عبر الويب

سيتواصل الناس مع أطبائهم عبر الإنترنت.

5- المساعدات الشخصية وإنترنت الأشياء

سيتم تطوير مرافقات شخصية يقومون بتوصيل ومزامنة جميع أجهزتك بطريقة ذكية سواء كانوا في المنزل أو في المكتب، والسماح لهم بتبادل البيانات حيث ستقوم هذه المساعدات الشخصية بفحص بريدك الإلكتروني أو الإشعارات، وتقديم المعلومات التي تحتاجها.

6- المراقبة المنزلية عبر الإنترنت

انتشار أجهزة تمكنك من متابعة منزلك وإبلاغك بزيارة الأشخاص لك عندما لا تكون بالمنزل.

7- مواقع التواصل الاجتماعي

انتشار المواقع الخاصة التي تجمع بين الأصدقاء والعائلة مما يسمح لك بالدردشة والتخطيط للأحداث.

8- العروض الترويجية المؤتمتة

ستظهر برامج تعرف متى قمت بحجز رحلة ما وتستخدم هذه المعلومات لاقتراح أنشطة في الوجهة المحلية مع خصومات وعروض خاصة لجميع الأشياء التي ترغب في المشاركة فيها.

9- مواقع البث المباشر للنقاش الرياضي

ظهور خدمات تتيح لك مناقشة ما يجري على الهواء مباشرة أثناء مشاهدة المباريات الرياضية على التلفزيون، والدخول في مسابقة تصويت على من تعتقد أنه سيفوز بالمباراة..

10- الإعلانات الذكية

ستصل الإعلانات الذكية للأجهزة وستعرف توجهاتك الشرائية وستعرض إعلانات مصممة خصيصًا لتفضيلاتك.

11- روابط لمواقع ويب خلال البث التلفزيوني المباشر

سيشتمل البث التلفزيوني على روابط تشير إلى مواقع الويب ذات الصلة والمحتوى لمعرفة المزيد من التفاصيل عما تشاهده.

12- منصات للنقاش عبر الإنترنت

سيتمكن سكان المدن والبلدان من إجراء مناقشات على الإنترنت تتعلق بالقضايا التي تؤثر عليهم، مثل السياسة المحلية أو تخطيط المدن أو السلامة.

13- مواقع الويب القائمة على الاهتمامات

لن تتأثر المجتمعات عبر الإنترنت بموقعك ولكن باهتمامك.

14- برمجيات إدارة المشاريع

سيكون بمقدور مديري المشروعات الذين يتطلعون إلى بناء فريق التواصل عبر الإنترنت، ووصف المشروع والحصول على توصيات للأشخاص المتاحين الذين يتناسبون مع متطلباتهم.

15- التوظيف عبر الإنترنت

سيتمكن الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف من العثور على فرص عمل عبر الإنترنت من خلال الإعلان عن اهتمامهم واحتياجاتهم ومهاراتهم المتخصصة.



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