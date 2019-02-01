امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح أكثر من 587 شارعاً مغلقاً في العاصمة

2019/02/01 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة ، اعادة افتتاح أكثر من (587) شارعاً مغلقاً في العاصمة منذ انطلاق الحملة بتوجيه رئيس الوزراء وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة.

وقالت الامانة في بيان تلقته "الغدير"، إن "الدوائر البلدية وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة افتتحت أكثر من (587) شارعاً رئيساً و فرعياً الى جانب عدد من الانفاق بالعاصمة أغلقت بسبب الاوضاع الامنية منذ عام (2003) على وفق خطة تضمنت اعادة تأهيل تلك الشوارع ما اسهم بتقليل الاختناقات المرورية الى جانب حملاتها المستمرة لرفع الكتل الكونكريتية".

وأضاف البيان، أن "بلدية الغدير افتتحت (13) شارعاً و بلدية الكرخ افتتحت (16) شارعاً و بلدية المنصور افتتحت (117) شارعاً وبلدية الرشيد افتتحت (132) شارعاً وبلدية بغداد الجديدة افتتحت (45) شارعاً وبلدية الشعلة افتتحت (13) شارعاً وبلدية مركز الرصافة افتتحت (24) شارعاً".

وتابعت أن "بلدية الشعب افتتحت (44) شارعاً وبلدية الدورة افتتحت (63) شارعاً وبلدية الاعظمية افتتحت (24) شارعاً وبلدية الكاظمية افتتحت (3) شوارع في حين افتتحت بلدية الكرادة (17) شارعاً وبلدية الصدر الاولى (8) شوارع وبلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار افتتحت (4) أنفاق وشارعين الى جانب قيام مكتب الوكيل البلدي بالتنسيق مع مديرية المرور العامة بإفتتاح (42) شارعا".

مشيرةً الى، أن "امانة بغداد مستمرة في تنفيذ حملتها لإعادة فتح جميع الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة لتقليل الزخم المروري في معظم مناطق العاصمة".



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