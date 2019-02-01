امانة بغداد تحصي عدد الشوارع التي تم افتتاحها مؤخراً

2019/02/01 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت امانة بغداد اعادة افتتاح أكثر من (587) شارعاً مغلقاً في

العاصمة منذ انطلاق الحملة بتوجيه رئيس الوزراء وبالتنسيق مع قيادة

عمليات بغداد ومديرية المرور العامة . وذكرت مديرية العلاقات والإعلام ان" الدوائر البلدية وبالتنسيق مع

قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة افتتحت أكثر من (587)

شارعاً رئيساً و فرعياً الى جانب عدد من الانفاق بالعاصمة أغلقت بسبب

الاوضاع الامنية منذ عام (2003) على وفق خطة تضمنت اعادة تأهيل تلك

الشوارع ما اسهم بتقليل الاختناقات المرورية الى جانب حملاتها

المستمرة لرفع الكتل الكونكريتية ". واضافت أن " بلدية الغدير افتتحت (13) شارعاً و بلدية الكرخ افتتحت

(16) شارعاً و بلدية المنصور افتتحت (117) شارعاً وبلدية الرشيد

افتتحت (132) شارعاً وبلدية بغداد الجديدة افتتحت (45) شارعاً وبلدية

الشعلة افتتحت (13) شارعاً وبلدية مركز الرصافة افتتحت (24) شارعاً

". وتابعت ان " بلدية الشعب افتتحت (44) شارعاً وبلدية الدورة افتتحت

(63) شارعاً وبلدية الاعظمية افتتحت (24) شارعاً وبلدية الكاظمية

افتتحت (3) شوارع في حين افتتحت بلدية الكرادة (17) شارعاً وبلدية

الصدر الاولى (8) شوارع وبلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار افتتحت

(4) أنفاق وشارعين الى جانب قيام مكتب الوكيل البلدي بالتنسيق مع

مديرية المرور العامة بإفتتاح (42) شارعاً " .وأشارت إلى أن" امانة بغداد مستمرة في تنفيذ حملتها لإعادة فتح جميع

الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء

وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة لتقليل الزخم

المروري في معظم مناطق العاصمة".

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