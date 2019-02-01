سرقة اثنين من أصغر البطاريق وأندرها في العالم

2019/02/01 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت سرقة اثنين من أندر انواع البطاريق في العالم غضب المسؤولين بوزارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا، ليعبر السكان عن صدمتهم من السرقة.فبحسب صحيفة "The

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