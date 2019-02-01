نائب: الحكومة وافقت على منح كربلاء نسبة 30% من ايرادات

2019/02/01 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة كربلاء حسين اليساري، اليوم الجمعة، ان المحافظة حصلت على 99 مليار دينار من الموازنة بحسب نسبتها من السكان، مبيناً ان كربلاء

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