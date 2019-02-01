2019/02/01 | 11:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد النائب عن محافظة كربلاء حسين اليساري، اليوم الجمعة، ان المحافظة حصلت على 99 مليار دينار من الموازنة بحسب نسبتها من السكان، مبيناً ان كربلاء
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الحكومة وافقت على منح كربلاء نسبة 30% من ايرادات "الزائر دولار") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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