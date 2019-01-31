حضور جماهيري كبير لحفل ماريا كاري في السعودية

2019/02/01 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أحيت الفنانة الأمريكية، ماريا كاري ، أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية مساء امس الخميس، وحضرت الحفل جماهير غفيرة

واحتضنت “منطقة الترفيه” في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حفل ماريا كيري، ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الغولف.

وتداول الحضور مقاطع فيديو للحفل الغنائي، وقدمت كيري أشهر أغانيها التي ذاع صيتها على مدى نحو 30 عاما.

وظهرت المغنية الأمريكية مرتدية ثوبا أسود محتشما، على عكس ما ترديه عادة في حفلاتها السابقة.

#شاهد#ماريا_كاري

في #مدينة_الملك_عبدالله_الأقتصادية

تصوير/ خالد الحاج#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/ykaPyk8dVw

— صحيفة المدينة (@Almadinanews) January 31, 2019

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