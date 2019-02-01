لا تتناولي الأسبرين لأكثر من 3 أيّام!

2019/02/01 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..حذرت غرفة الصيادلة الألمان بولاية هيسن الألمانية من أن تعاطي العقاقير، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، بجرعة عالية وعلى مدار فترة طويلة قد يؤذي الكلى.



لذا لا يجوز تعاطي هذه الأدوية لمدة تزيد عن 3 أيام بدون استشارة الطبيب.

ويسري هذا التحذير بصفة خاصة على الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل الكلى؛ نظرا لأنه إذا لم يتم تصريف بقايا الأدوية عبر الكلى، فإنها قد تتراكم داخل الجسم، مما يشكل خطراً على الصحة.

المصدر: د.ب.أ

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