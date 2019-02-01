إيقاف لاعب مولودية الجزائر 4 سنوات لتعاطيه منشطات

2019/02/01 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اللاعب هشام شريف الوزاني لاعب نادي مولودية الجزائر، 4 سنوات وتغريمه ألفي دولار، بسبب تعاطيه منشطات.

وقالت اللجنة في بيان لها ، إن اللاعب اعترف أمامها بالأفعال المنسوبة إليه، مبديًا أسفه لتناوله مادة ممنوعة.

كما أوضحت أن “اختبار العينة الأولى للاعب خلال المباراة التي تعادل فيها مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد (1-1) بالمرحلة الـ18 من الدوري، في 17 يناير الماضي، أظهر وجود مادتين محظورتين في العينة”.

وتوعد كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي لمولودية الجزائر، اللاعب بفسخ عقده، حال صدور قرار لجنة الانضباط.

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