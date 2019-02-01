الصالحي يكشف عن مستشفى في كركوك أنجزت قبل 4 سنوات ولم تفتح

2019/02/01 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك كشف رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، عن وجود مستشفى في محافظة كركوك تم الانتهاء منها منذ 4 ولم تفتح بسبب فساد مالي.

وقال الصالحي في تغريدة على “تويتر” تابعه “النور نيوز”، انه “من خلال زيارتنا للمستشفيات في كركوك، تبين ان هنالك مستشفى النصر قد تم الانتهاء منه منذ اربع سنوات ولم يبادروا الى فتحها بسبب محاولة كل مدير عام استغلالها ماديا”.

وأضاف، “اليوم كان قرارنا بتجهيزها بالكهرباء فورا ايذانا لبدء العمل بها”.

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