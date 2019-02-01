أمير قبيلة الجبور يستنكر المؤتمر الذي عقد بإسم العشائر في مبنى محافظة نينوى

2019/02/01 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى استنكر أمير قبيلة الجبور الشيخ عبد الرزاق مجبل علي الوكاع، المؤتمر الذي عقد بإسم العشائر في مبنى محافظة نينوى.

وقال أمير وشيخ عام قبيلة الجبور في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الذين حضروا لا يمثلون القبيلة، ولا يقبل ان تكون اداة مسخرة من قبل المحافظة ولا دخل لها بالسجالات السياسية”.

وكان عدد من ابناء قبيلتي العبيد التي ينتمي لها محافظ نينوى نوفل السلطان وعدد من ابناء قبيلة الجبور قد عقدوا اجتماعا برعاية المحافظ للرد على الاتهامات التي وجهها النائب في البرلمان العراقي احمد الجبوري التي اتهم فيها محافظ نينوى بسرقة نفط القيارة.

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