ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل إعلان بيانات اقتصادية

2019/02/01 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، وتزامناً مع إعلان نتائج أعمال الشركات.





وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3% إلى 359.8 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3% عند 6991 نقطة.





أما مؤشر "كاك" الفرنسي فزاد بنحو 0.3% مُسجلاً 5008.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2% عند 11188.2 نقطة.





وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1447 دولار.





وفيما يتعلق بالتطورات التجارية العالمية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن بلاده تريد إبرام صفقة تجارية كبيرة مع الصين، "وإلا يتم تأجيل ذلك لبعض الوقت".





كما شدد ترامب على أن الصفقة التجارية بين الطرفين سوف تتم بعد لقائه مع نظيره الصيني.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات الإنتاج الصناعي ومعدل التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.





كما أن الشركات والبنوك الأوروبية مستمرة في الإفصاح عن أدائها المالي عن الربع الأخير من العام الماضي.





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