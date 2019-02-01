استراليا تقر بتنفيذ قواتها ضربة خاطئة بالعراق راح ضحيتها قرابة 16 مدنياً

2019/02/01 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت وزارة الدفاع الأسترالية، الجمعة، بسقوط ضحايا مدنيين عراقيين بغارة لقواتها في محافظة نينوى عام 2017.

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