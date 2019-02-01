جملة تغييرات بشوارع السليمانية

2019/02/01 | 11:56

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شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور السليمانية تنفيذ تغيير اتجاه المرور في عدد من الشوارع وسط المحافظة.ونفذت المديرية اليوم الجمعة تغيير اتجاه شوارع في السليمانية وتم تمركز فرق المرور في تلك الشوارع لاعطاء التعليمات للسائقين.وجاء في بيان لمديرية مرور السليمانية انه بعد تغيير اتجاه عدد من الشوارع وسط محافظة السليمانية، تم وضع العديد من الارشادات للسائقين والمواطنين في الاماكن العامة والشوارع التي تم تغيير اتجاهها.وهذه هي الشوارع التي تم تغيير اتجاه المرور فيها:1-شارع المعلمين (امام القائممقامية) من ساحة السليمانية بالاس باتجاه واحد واربع جهات صعودا الى دوار يككرتن.2-شارع حمدي (قنات) من دوار يككرتن باتجاه واحد واربع جهات الى دوار الطوارئ.3-شارع بيرميرد، من دوار يككرتن الى ساحة سرا باتجاه واحد واربع جهات للسيارات نزولا.4-شارع مولوي، ستكون حركة السيارات فيه عكسية ومن ساحة سرا باتجاه ساحة السليمانية بالاس باتجاه واحد.

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