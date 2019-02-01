2019/02/01 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فتح تحقيقين بعد مباراة نصف النهائي ببطولة آسيا 2019، والتي جمعت بين المنتخب الإماراتي ونظيره القطري في العاصمة، أبوظبي.وأوضح الاتحاد في بيان "نقوم بالتحقيق في أحداث بمباراة نصف نهائي ’الإمارات 2019‘ وحالما تنتهي التحقيقات سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة"، في إشارة إلى قيام جماهير برمي قوارير ماء وأحذية إلى أرضية الملعب خلال اللقاء.

وتابع الاتحاد في بيانه: "سلامة لاعبينا وجماهيرنا هي الأهم بالنسبة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونحن نعمل مع لجنة التنظيم المحلية والسلطات المحلية للتأكد من أن الإجراءات الأمنية في مكانها للمباراة النهائية".

وعلى الصعيد الآخر أكد الاتحاد الآسيوي في بيانه على أنه استلم أيضا شكوى رسمية قدمها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم حول اثنين من اللاعبين القطريين والسماح لهما بالمشاركة ضمن المنتخب القطري، وهي القضية التي تناولتها وسائل إعلام محلية لفتت إلى أنها تتمثل في "تجنيس" هذين اللاعبين.

ويذكر أن المنتخب القطري تمكن من تجاوز نظيره الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها الإمارات، ليلاقي بذلك المنتخب الياباني في المباراة النهائية التي ستعقد، الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقين بعد مباراة الإمارات وقطر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقين بعد مباراة الإمارات وقطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).