نائب: الحكومة وافقت على منح كربلاء نسبة 30% من ايرادات الزائر دولار

2019/02/01 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة كربلاء حسين اليساري، اليوم الجمعة، ان المحافظة حصلت على 99 مليار دينار من الموازنة بحسب نسبتها من السكان، مبيناً ان كربلاء ستحصل على 30% من ايرادات (الزائر دولار).وقال اليساري في تصريح صحفي تلقت وكالة النبأ الاخبار نسخة منه، ان "عدد سكان كربلاء بلغ مليون و200 ألف نسمة، وحصتها من الموازنة تحتسب على نسبة السكان حيث بلغت 99 مليار دينار من ميزانية تنمية الأقاليم".

وأضاف، ان "محافظة كربلاء لديها نسبة من الزائر دولار، حيث يقدم الى العتبات المقدسة ملايين الزائرين وخاصة في المناسبات، وتعاني المحافظة وخلال 15 يوما من الزيارة المتواصلة من تردي كبير للبنى التحتية والخدمات".

وأوضح، ان "الحكومة وافقت على منح كربلاء نسبة 30% من ايرادات الزائر دولار، بعد مباحثات طويلة مع الحكومة، حيث منحت المحافظة هذه النسبة عام 2012، وستمنح خلال 2019 ايضاً".

واأشار الى، ان "مشاريع بناء المدارس حصلت على مبلغ 33 مليار دينار من اجل تأهيلها، بالإضافة الى ان 20 مليار دينار للقطاع الصحي وبناء المستشفيات، مما يجعل الموازنة الكلية التي ستحصل عليها كربلاء بحدود الـ 200 مليار دينار", انتهى/ ف

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