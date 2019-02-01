شرطة ذي قار تعتقل 29 مطلوبا بالمحافظة

2019/02/01 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت القيادة في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه، "باشراف مباشر من قائد شرطة ذي قار وبمشاركة افواج الطوارىء وقوة الواجب وسرية سوات ومن اجل فرض الامن وبسط سلطة القانون تم تنفيذ عملية امنية واسعة في قضاء الرفاعي، اسفرت عن اعتقال 29 مطلبوبا للقانون".واشارت الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتقلين من قبل مراكز الشرطة المختصة".انتهى...س ح

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