2019/02/01 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الجمعة، في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى الـ15 لشهداء الأول من شباط في أربيل، بأن الأجواء إيجابية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.وقال نيجيرفان البارزاني في كلمته، بأنه "يجب ان لا ننسى يوم الأول من شباط، اليوم الذي اختلطت به دماء قوات البيشمركة مع دماء القيادات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني معاً، فقد أكد الأعداء بأنهم لا يفرقون بيننا، لذلك علينا جميعاً أن نتوحد ونحمي هذه الوحدة".وأضاف، "اننا في إقليم كوردستان نفخر بتعدد المذاهب والقوميات وبالتعايش السلمي السائد بين جميع المواطنين، فقد اصبح هذا الأمر جزءاً من ثقافة إقليم كوردستان".وأردف رئيس وزراء إقليم كوردستان، "يجب ان تكون هناك خطوات جدية لتبديد المخاوف من عودة تنظيم داعش، لأن استمرار التحركات لعناصر داعش في المناطق المختلف عليها وبعض محافظات العراق، ستكون له مخاوف جدية على أمن العراق".مبيناً، بأن "هناك أجواء إيجابية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وهناك تفاهم مشترك مع رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، ونرى بأن هذه الاجواء سيكون لها تأثير كبير في القضاء على داعش، لأن داعش يحاول الاستفادة من المشاكل بين بغداد وأربيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني: الأجواء إيجابية بين أربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني: الأجواء إيجابية بين أربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).