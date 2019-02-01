لكشف أعداد القوات الأمريكية| الأمن النيابية تمهل عبد المهدي والغانمي عشرة أيام وتهدد بالاستجواب

2019/02/01 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنةُ الأمنِ والدفاعِ النيابيةُ عن إعطاءِ مهلةِ عشرةِ أيامٍ للقائدِ العامِ للقواتِ المسلحةِ عادل عبد المهدي ورئيسِ أركانِ الجيشِ الفريقِ أول ركن عثمان الغانمي

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