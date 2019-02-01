عملية امنية للحشد في منطقة البو جواري في بيجي

2019/02/01 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي عملية امنية فجر اليوم الجمعة، في منطقة البو جواري التابعة لقضاء بيجي في صلاح الدين.وذكر بيان للحشد، "العهد نيوز" نسخة

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