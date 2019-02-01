مؤشر: انكماش نشاط المصانع التركية في يناير

2019/02/01 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر مسح أعمال، اليوم الجمعة، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش للشهر العاشر على التوالي في يناير/كانون الثاني مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 44.2 في يناير/كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر كانون الأول، ليظل دون مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لما ذكرته لجنة من غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت.

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