2019/02/01 | 12:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أظهر مسح أعمال، اليوم الجمعة، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش للشهر العاشر على التوالي في يناير/كانون الثاني مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.
واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 44.2 في يناير/كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر كانون الأول، ليظل دون مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لما ذكرته لجنة من غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر: انكماش نشاط المصانع التركية في يناير) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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