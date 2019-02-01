اعتقال 29 مطلوبا للقضاء في عملية أمنية بذي قار

2019/02/01 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بالقبض على 29 مطلوبا للقضاء خلال عملية امنية واسعة في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة.

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