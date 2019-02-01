نيجيرفان البارزاني: هناك تفاهم مشترك مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي

2019/02/01 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الجمعة، في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى الـ15 لشهداء الأول من شباط في أربيل، أن الأجواء إيجابية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

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