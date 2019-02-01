الكهرباء : تدشين أول مختبر لبناء محطات شمسية في البلاد

2019/02/01 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، عن افتتاح أول مختبر لبناء محطات شمسية في العراق، مشيرة الى دخول ١٠٠ كيلو واط من الطاقات المتجددة.

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