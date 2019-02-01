صحيفة روسية تكشف حصيلة مباحثات وزير الخارجية العراقي مع سيرغي لافروف

2019/02/01 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية تقريرا تحدثت فيه عن زيارة وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، إلى موسكو، حيث أجرى محادثات تتعلق بتطويرة العلاقات التجارية والاقتصادية مع نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري يوريسوف، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي تابعه “ناس” اليوم الجمعة (1 شباط 2019)، إنه […]

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