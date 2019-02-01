2019/02/01 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري، تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة والتي تضمنت تعيين ريا حسن وزيرة للداخلية لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب الذكوري في العالم العربي.وعلقت الحسن في تصريح تلفزيوني، تابعه “ناس”، اليوم (1 شباط 2019)، عقب اختيارها وزيرة للداخلية، أنها “مفاجأة لم أكن أتوقعها، وهذا الشيء بصراحة فخر لي بالتأكيد”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول وزير “امرأة” للداخلية في الوطن العربي) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول وزير “امرأة” للداخلية في الوطن العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).