المنافذ: حجز أدوية سرطان بحوزة مسافرة في مطار النجف

2019/02/01 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، حجز أدوية سرطان بحوزة مسافرة في مطار النجف.

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