امانة بغداد: اعادة افتتاح أكثر من 587 شارعاً

2019/02/01 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الجمعة،عن اعادة افتتاح أكثر من 587 شارعاً منذ انطلاق حملة فتح الطرق المغلقةبتوجيه من رئيس الوزراء.

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