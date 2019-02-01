بارزاني: هناك تفاهم مشترك مع عبد المهدي والأجواء تساعد على التخلص من داعش نهائياً

2019/02/01 | 12:20

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بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، الجمعة (1 شباط 2019)، في كلمة له بمناسبة إحياء ...





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