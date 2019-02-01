أرمينيا تحصل على أفضل مقاتلة في العالم من روسيا

2019/02/01 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وأكدت وزارة دفاع أرمينيا أنها تعاقدت على شراء مقاتلات “سو-30 إس إم”، مشيرة إلى أنها تحصل على قرض قدره 100 مليون دولار من روسيا لتمويل شراء الأسلحة.وبحسب صحيفة “كوميرسانت” فإن أرمينيا تبتاع 4 طائرات من طراز “سو-30 إس إم” بنفس الأسعار التي تبيع بها روسيا طائراتها إلى قواتها المسلحة، أي بأسعار أقل من […]

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