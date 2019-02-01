بالفيديو | كوردستان تحيي ذكرى

2019/02/01 | 12:21

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اربيل (كوردستان 24)- احيى اقليم كوردستان ذكرى تفجيرين انتحاريين اوقعا عشرات الاشخاص في مثل هذا اليوم قبل 15 عاماً.

وأودى التفجيران اللذان نفذاهما انتحاريان في الأول من شباط فبراير عام 2004، بحياة ما لا يقل عن 50 شخصا واصابة نحو مئتي آخرين بينهم قادة حزبيون ومدنيون.

واستهدف الانتحاريان بشكل منفصل مقري الحزبين الكورديين الرئيسيين خلال استقبال المهنئين حيث صادف الهجومان أول أيام عيد الأضحى.

ومن بين المسؤولين الذين قضوا في التفجيرين، سامي عبد الرحمن الذي كان يشغل منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان وشوكت شيخ يزدين وزير شؤون مجلس الوزراء وأكرم منتك محافظ أربيل وشاخوان عباس مسؤول الفرع الثالث للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجرت مراسم احياء الذكرى في بارك سامي عبد الرحمن، حيث وضع الكثير من المشاركين أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للضحايا.

وقال رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني في كلمة بثتها كوردستان 24 على الهواء "لن ننسى هؤلاء الشهداء الذين اختلطت دماءهم المباركة" في التفجيرين اللذين استهدفا المقرين الرئيسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وحضر المراسيم معظم ممثلي البعثات الدبلوماسية في الاقليم.





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