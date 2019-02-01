واشنطن تؤكد احتمالية عودة دا(عش الى العراق في هذه المناطق

2019/02/01 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد النصر الكبير الذي حققه العراق على ما يعرف بد(اعش وطرده من العراق نهائيا .حذرت وزارة الدفاع الأمريكية، من عودة محتملة لهذا التنظيم داعش قادما من سوريا على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمته كليا في الأراضي السورية.مسؤولون في البنتاغون قالوا إن التنظيم عاد إلى أساليب العصابات في الأراضي العراقية والسورية، …

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