اقليم كوردستان يحيي ذكرى فاجعة الاول من شباط

2019/02/01 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الجمعة الذكرى الخامسة عشرة لكارثة الاول من فبراير/ شباط، في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وكان تفجيرين ارهابيين استهدفا في الاول من فبراير/ شباط 2004 المستقبلين والمهنئين بعيد الاضحى في كل من مبنى الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكوردستاني و المركز الثالث لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، ما ادى الى استشهاد وجرح العشرات من قادة الحزبين و وكوادرهما والمواطنين والاعلاميين ومن مختلف شرائح المجتمع .

وقد اقامت حكومة اقليم كوردستان نصب تذكاري لشهداء الكارثة وشهداء الحركة التحررية الكوردستانية في متنزه الشهيد سامي عبدالرحمن (احد شهداء الجريمة الارهابية) بأربيل .

ويستذكر الكوردستانيون في الاول من فبراير/ شباط من كل عام شهداء هذه الفاجعة ويضعون اكاليل الزهور على نصب الشهداء .

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