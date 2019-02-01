النائب العام الإسرائيلي: يمكن صدور حكم في قضايا نتنياهو قبل الانتخابات

2019/02/01 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن ما من شيء يمنعه من البت في قضايا الفساد المرفوعة عليه قبل الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/نيسان.

ويواجه نتنياهو احتمال توجيه اتهامات إليه في ثلاث قضايا.

وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت في بيان إنه أبلغ محامي نتنياهو بأنه “ما من شيء يحول دول اتخاذ ونشر قرار، إن كان هناك قرار، ببحث توجيه اتهام في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء أو جزء منها حتى قبل موعد الانتخابات”.

وكان نتنياهو قد نفى ارتكاب أي مخالفات ووصف القضايا المرفوعة عليه بأنها محاولة للنيل منه.

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