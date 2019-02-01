بيونسيه وجاي زي يقدمان تذاكر لحفلاتهما مدى الحياة للنباتيين

2019/02/01 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت النجمة الأمريكية بيونسيه وزوجها نجم عالم الموسيقى جاي زي لجمهورهما فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحفلاتهما مدى الحياة مقابل اتباع حمية نباتية في الأساس لمدة شهر.

وأعلنت بيونسيه عن المسابقة لمتابعيها على إنستجرام وعددهم 123 مليونا دعما لمشروع (جرين برنت) الذي يشجع الناس على الحد من الإضرار بالبيئة بتناول وجبات نباتية.

وتعهدت بيونسيه بتناول وجبات إفطار أساسها نباتي، وبعدم تناول أي وجبات بها لحوم في أيام الاثنين، بينما وعد زوجها جاي زي بتناول وجبتين نباتيتين بالأساس يوميا.

والمشروع من بنات أفكار ماركو بورجس مدرب بيونسيه الشخصي الذي نشر كتابه “الخطة الخضراء” (جرين برنت) في ديسمبر كانون الأول والذي يشرح فيه حميته النباتية وخطته لممارسة التمارين.



وكتب النجمان الغنائيان مقدمة الكتاب.

كانت دراسة نشرتها دورية ساينس في يونيو/حزيران الماضي قد خلصت إلى أن تجنب اللحوم ومنتجات الألبان سيقطع أكبر شوط في الحد من الأثر البيئي على الكوكب نتيجة تقليل الانبعاثات الناجمة عن الحيوانات وتصنيع الأغذية والنقل.

ووفقا لقواعد المسابقة سيحصل الفائز على تذكرتين لحفل واحد سنويا ضمن جولات بيونسيه أو جاي زي الغنائية أو جولاتهما معا على مدى 30 عاما.

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