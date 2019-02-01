أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي

2019/02/01 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شملت تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري، تعيين ريا حسن وزيرة للداخلية لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب الذكوري في العالم العربي.

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