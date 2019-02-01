العراق ينتظر الاستثمارات الروسية بميزانية مفتوحة

2019/02/01 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا ويوري بارسوكوف، في صحيفة "كوميرسانت" الروسية، حول تعيين بغداد مخصصات للاستثمارات الروسية العراقية المشتركة، ومصلحة الطرفين في التعاون.

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