2019/02/01 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ قال نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان حادث الاول من شباط 2004، يقود للحفاظ على حالة الاتحاد بين الحزبين الرئيسين في الاقليم.ويصادف اليوم الذكرى الـ15 للتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في مقري الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني أثناء استقبال قادة الحزبين للمهنئين باول ايام العيد.



وأسفر التفجيران المتزامنان عن مقتل عدد من القياديين في الحزبين بالإضافة إلى عدد من المواطنين وجرح الكثيرين منهم.وبهذا الصدد قال نيجيرفان بارزاني، في كلمة له باربيل "اليوم ذكرى اندماج دماء البيشمركة والقيادة الحزبية للبارتي والاتحاد، وهي حالة تقود للحفاظ على اتحادنا في الايام الصعبة وصولا للدفاع على حقوق شعبنا".واضاف، "الحادث الذي وقع في الاول من شباط دلالة ان اعداءنا لايفرقون بيننا، بل ويستهدفوننا جميعا، وعلينا ان نتذكر هذا اليوم ونتوحد اكثر".وبين، ان هذه الذكرى، "يجب ان تدفع الحزبان والبقية الاحزاب للعمل بجد من اجل كوردستان والعراق وتشكيل حكومة جامعة بنجاح، فالامان والتقدم الذي يتمتع به الاقليم مكسب للجميع مثل ما هو مكسب للشعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني: 1 شباط دلالته الحفاظ على اتحاد الحزبين والعمل بجد لكوردستان والعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني: 1 شباط دلالته الحفاظ على اتحاد الحزبين والعمل بجد لكوردستان والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).