2019/02/01 | 12:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود يضع شرطاً لتقديم استقالته . استمع ماهو الشرط..؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MtrEERToCZI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود يضع شرطاً لتقديم استقالته . استمع ماهو الشرط..؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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