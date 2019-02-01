النشاط الصناعي بمنطقة اليورو يواصل التراجع للشهر السادس على التوالي

2019/02/01 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: واصل النشاط الصناعي في منطقة اليورو التراجع للشهر السادس على التوالي في يناير الماضي مقترباً مع الدخول في حالة انكماش.





وكشفت بيانات مؤشر مدير المشتريات التصنيعي اليوم الجمعة أنه سجل مستوى 50.5 نقطة في يناير وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014، ومقابل مستوى 51.4 نقطة في ديسمبر.





ويفصل مستوى 50 نقطة الانكماش عن النمو، حيث أن النشاط حينما يهبط أدنى حاجز الـ50 نقطة فأن ذلك يعني أنه دخل في حالة ركود.





وأوضحت البيانات أن الإنتاج ارتفع في بشكل هامشي في يناير، ولكن في الوقت نفسه فأن الأعمال الجديدة سجلت أكبر انخفاض منذ أبريل 2013.





وقادت ألمانيا تراجع النشاط في دول المنطقة حيث دخل قطاع الصناعة في حالة انكماش في يناير عند مستوى 49.7 نقطة، وكذلك إيطاليا عند مستوى 47.8 نقطة.





أما في فرنسا فأن النشاط الصناعي تراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر عند 51.2 نقطة.





وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1446 دولار.





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