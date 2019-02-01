تقرير: واشنطن تخطط للانسحاب من اتفاقية السلاح النووي مع روسيا

2019/02/01 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه لتعليق الالتزامات الأمريكية تحت معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وذلك في إطار الاستعدادات للانسحاب وبالكامل منها.





وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرج" اليوم الجمعة إن البنتاجون أرسل إشعار إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ تفيد بأن إدارة ترامب خططت وفقاً لشروط المعاهدة بالانسحاب خلال 6 أشهر.





وأكدت المصادر على أن الإشعار جاء قبل يوم الأحد الذي يمثل الموعد النهائي بالنسبة لروسيا لتدمير كافية الصواريخ البحرية والمعروفة باسم "9إم729إس".





وفي يناير الماضي دعت الولايات المتحدة روسيا لتدمير نظام صاروخي بحري جديد؛ حيث ادعت أنه يمثل انتهاك قوي لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.





ومعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى هو اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وُقعت في واشنطن من جانب الرئيس الأمريكي الأسبوع رونالد ريغان والأمين العام ميخائيل غورباتشوف، وذلك في 8 ديسمبر 1987.





وفي الوقت الذي كان فيه الأوروبيون والعديد من المشرعين الأمريكيين يأملون في الحفاظ على المعاهدة لوقف انتشار الصواريخ النووية المتوسطة المدى، فإن إدارة ترامب زعمت أن روسيا تنتهك المعاهدة على مدار سنوات.





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