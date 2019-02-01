الصين تقلص حيازتها من السندات الأمريكية لأدنى مستوى بعام ونصف

2019/02/01 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: واصلت الصين أكبر حائز للديون الأمريكية خفض حيازتها من سندات الخزانة في أكبر اقتصاد في العالم عند أدنى مستوى في عام ونصف خلال نوفمبر الماضي.





وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس أن حيازة الصين من سندات الخزانة وصلت إلى مستوى 1.12 تريليون دولار في نوفمبر وهو أقل مستوى منذ مايو 2017، وهو مستوى أدنى من المسجل في أكتوبر عند 1.13 تريليون دولار.





أما اليابان ثاني أكبر دولة امتلاكاً للديون الأمريكية، والأخيرة من حيث امتلاكها سندات أمريكية بقيمة تتجاوز تريليون دولار، فرفعت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.03 تريليون دولار حلال نوفمبر، مقابل 1.01 تريليون دولار في الشهر السابق لها.





وفي المراكز من الثالث وحتى الخامس حيث البرازيل وايرلندا والمملكة المتحدة، فتم خفض حيازتهم من السندات الأمريكية عند مستويات 311.4 مليار و279.6 مليار و258.6 دولار على الترتيب.





أما الدول في المراكز السادس والسابع وهي سويسرا ولوكسمبورج فرفعا حيازتهما في الديون الأمريكية عند 227.5 مليار و225.7 مليار دولار على الترتيب.





وبالنسبة لجزر كايمان التي حلت في المركز الثامن فخفضت حيازتها من أصول السندات الأمريكية من مستوى 208.2 مليار دولار في أكتوبر إلى 207.5 مليار دولار في نوفمبر.





وعلى مستوى المراكز من التاسع وحتى العاشر، فتم زيادة حيازة السندات الأمريكية بالنسبة للدول التي جاءت في تلك المراكز وهي هونج كونج وبلجيكا عند 189.2 مليار و173 مليار دولار.





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