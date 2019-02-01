روسيا والصين تستغنيان عن السندات الأمريكية

2019/02/01 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، أن الصين وروسيا خفضتا حيازاتهما من الدين الحكومي الأمريكي، فيما غادرت السعودية قائمة أكبر 10 حائزين على السندات الأمريكية.وأشارت البيانات إلى أن حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية بلغت في نوفمبر الماضي 1.21 تريليون دولار، انخفاضا من 1.138 تريليون في أكتوبر الماضي.ورغم ذلك لا تزال […]

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