النزاهة النيابية تطالب صالح بالتدخل في الاعفاء الضريبي لسلع الاردن

2019/02/01 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضوة في لجنة النزاهة النيابية، رئيس الجمهورية برهم صالح بالتدخل وحماية الصناعة الوطنية من الكارثة التي تتعرض لها والمتمثلة بإعفاء مئات الأصناف من السلع المستوردة من الرسوم الكمركية.وقالت النائبة عالية نصيف في بيان، اليوم الجمعة، ان "جميع دول العالم تتقاضى رسوماً كمركية عن أبسط الأشياء الداخلة إليها، حتى أن بعض الدول تتقاضى رسوماً عن الهاتف المحمول الشخصي في حال بقاء الضيف على أرضها أكثر من أربعة شهور وإذا لم يسدد المبلغ يتوقف خط هاتفه، في حين ان العراق سوق مفتوح أمام الجميع بلا رسوم ولا حساب، ثم تشكو الحكومة من عجز الموازنة وتلجأ الى القروض الخارجية".

وأوضحت نصيف، ان " أهم أسباب دمار الصناعة الوطنية وعدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة من حيث الأسعار هو عدم فرض رسوم كمركية على المستورد، على غرار كارثة إعفاء الأردن من الرسوم الكمركية على 371 مادة معظمها تصنع في العراق، فضلاً عن البطاطا والطماطم والبيض والدجاج".

وتساءلت نصيف، هل الحكومة راضية عن انهيار الصناعة الوطنية وإغراق السوق العراقية بالسلع المستوردة المعفاة من الرسوم الكمركية على حساب المنتج الوطني؟ أليس من واجبها حماية المنتج الوطني والسعي لإنعاش الصناعة الوطنية وتقوية الاقتصاد العراقي بدلاً من المساهمة في تدميره؟

وشددت على، "ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لحماية المنتج الوطني وإيقاف التخبط في إعفاء السلع المستوردة من الرسوم الكمركة والعمل قدر الإمكان على إنقاذ الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال الاستعانة بلجان من الخبراء الاقتصاديين ووضع خطط مناسبة بهذا الخصوص".



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