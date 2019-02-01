الطقس .. العراق مقبل على 3 ايام شديدة البرودة

2019/02/01 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ان العراق مقبل على 3 ايام شديدة

البرودة تبدأ من يوم الاربعاء المقبل .

وذكر المتنبئء في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان "

استقرار نسبي وطقس صحو يسود الاجواء هذا اليوم والايام المقبلة بسبب

سيطرة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع مرتفع سطحي سيبيري على

عموم المنطقة ".واضاف " وكما اشرنا سابقا ،هنالك حالة جوية سريعة عبارة عن امطار

تتراوح شدتها مابين خفيفة الى معتدلة تشمل مدن سليمانية واربيل

ودهوك وشمال الموصل وكركوك خلال يوم السبت فقط ، وربما تشمل الامطار

الخفيفة يوم السبت مدن ديالى وصلاح الدين وشمال الانبار ".وتابع عطية " واعتبارا من يوم الاربعاء ستيزحزح المرتفع الجوي جنوبا

ايذانا باندفاع اخدود بارد في طبقات الجو العليا يرافقه منخفض سطحي

متواجد حاليا على غرب فرنسا سيجبره المرتفع الضخم المتمركز شرق

اوروبا على التزحزح جنوبا ليتقدم ببطئ نحو منطقتنا ويلاقي مد رطوبي

ممتاز من منخفض السودان المداري في شمال البحر الاحمر مما يسبب حالة

من عدم الاستقرار الجوي تبدأ أعتبارا من يوم الاربعاء المقبل ويزداد

معها فرص تشكل وتدفق سحب ممطرة بأمطار ديمية ورعدية أحياناً وتمتاز

احيانا بالغزارة في بعض الاماكن من مدن البلاد وختم بالقول " بداية الحالة ستكون يوم الاربعاء على غرب وشمال غرب

البلاد وتمتد بعدها لباقي المدن ..ومتوقع ان تستمر الحالة من

بدايتها وحتى نهايتها ثلاثة ايام ".

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