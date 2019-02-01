مفاجأة جديدة مثيرة بين ريال مدريد وبرشلونة

2019/02/01 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهات ريال مدريد وبرشلونة بشغف هائل، اليوم الجمعة، قد يصبحون على موعد مع مفاجأة جديدة مثيرة، قد تتحدد بعد

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