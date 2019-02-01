ميلووكي يحسم قمة الشرقية وانقطاع سلسلة البطل

2019/02/01 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحقق باكس متصدر المنطقة الشرقية فوزه الـ 37 (مقابل 13 خسارة)، معادلاً في عدد الانتصارات رقم رابتورز الذي مني بهزيمته السادسة عشرة.وأنهى تورونتو الربع الأول متقدماً بفارق ثلاث نقاط (25-22) قبل أن تدين السيطرة لباكس الذي تفوق في الحصص الثلاث الأخرى (34-22 و31-29 و18-16).واستطاع تورونتو بقيادة الاكتشاف الجديد في البطولة الكاميروني باسكال سياكام (28 نقطة) ولينارد كاوهي (16 نقطة) تقليص الفارق إلى 6 نقاط (92-98) قبل دقيقتين من نهاية المباراة، لكن اليوناني يانيس أنتيتوكونمب (19 نقطة) وكريس ميدليتون (18 نقطة) أعادا الأمور إلى نصابها، وقادا الفريق إلى الفوز.وقال العملاق اليوناني "حافظنا على خطة لعبنا حتى نهاية اللقاء، إنّنا فريق يستطيع الفوز بالكثير وذلك بفضل العديد من اللاعبين".من جانبه، قال ميدليتون الذي علم قبل اللقاء باختياره احتياطياً لمباراة كل النجوم المقررة في 17 الحالي: "نحن فريق كامل، وأعتقد بأننا واحد من أفضل الفرق في البطولة".سلسلة ووريرز تقف عند 11 انتصاراًوسقط غولدن ستايت ووريرز بطل المسابقة ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة من عليائه بخسارته في عقر داره أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسر 104-113.وبدا ووريرز الذي غاب عنه بداعي المرض كلاي طومسون، أحد الركائز الأساسية الخمسة، في الطريق للسيطرة على المباراة وعلى النجم الكاميروني جويل إمبيد، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق 7 نقاط 60-53 (الربع الأول 35-30 والثاني 25-23) بفضل 23 نقطة لستيفن كوري الذي سجل في المباراة 41 نقطة.لكن دوران ماكينة رجال المدرب ستيف كير خف في الربع الثالث بسبب فعاليات سيكسرز في المتابعات وقطع الكرات، وسجل إمبيد خلاله 11 نقطة من أصل 26 في كامل المباراة (مع 20 متابعة).وحاول كوري وكيفن دورانت، صاحب 25 نقطة في اللقاء، إعادة المياه إلى طاحونة أصحاب الأرض في الربع الأخير فلم ينجحا بسبب الاستعجال في التسديد وإضاعة الكرات.في المقابل، وفق الأسترالي بن سيمونز (26 نقطة) الذي اختير هو أيضاً في صف الاحتياطيين لمباراة كلّ النجوم، في اعتراض رمية ثلاثية لكوري في "أثمن لحظات" المباراة.وانقطعت سلسلة الانتصارات المتتالية لووريرز عند 11 فوزاً.وتلقى ووريرز الخسارة الأولى بعد سلسلة متواصلة من 10 انتصارات على سيكسرز الذي عزز موقعه في المركز الثالث للمنطقة الشرقية (34 فوزاً 18 خسارة).وبات الخاسر مهدداً من جديد بصدارته للمنطقة الغربية من قبل مطارده دنفر ناغتس (35 مقابل 15).ضوء أخضر لجيمسوحصل نجم لوس انجليس ليكرز، "الملك" ليبرون جيمس، على الضوء الأخضر باللعب، وكانت عودته ناجحة فساهم في فوز فريقه على جاره لوس انجليس كليبيرز 123-120 بعد التمديد في أول مشاركة بعد غياب لخمسة أسابيع.وكان جيمس الذي أصيب في العضلات الضامة، أبرز لاعب في مباراة وقريباً من تحقيق "تريبل دابل" (10 أو أكثر في ثلاث فئات من الإحصائيات الخمسة الأساسية)، مسجلاً 24 نقطة مع 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة.وغاب جيمس عن 17 مباراة لليكرز، فبات فريقه مهدداً بعدم إمكانية خوض الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، بسبب سوء النتائج.وقاد ديريك وايت (26 نقطة) ولاماركوس الدريدج (20 نقطة و13 متابعة) سان أنتونيو سبيرز إلى فوز رابع توالياً على حساب ضيفه بروكلين نتس 117-114 في مباراة اتسمت بالأداء الجماعي من الجانبين.وتغلب ديترويت بيستونز على دالاس مافريكس 93-89، وأورلاندو ماجيك على انديانا بايسرز 107-100.

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