ريا حسن ​أول وزير يتولى حقيبة

2019/02/01 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري، تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة التي تضمنت تعيين ريا حسن وزيرة للداخلية لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب الذكوري في العالم العربي.

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