مجلس الأنبار: اعمار المحافظة يتطلب 5 سنوات من العمل ونسبة الدمار بلغت 80%

2019/02/01 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس محافظة الأنبار فهد الراشد، الجمعة (1 شباط 2019)، إن نسبة الدمار في المحافظة بلغت 80%، لافتاً إلى أن الموازنة المالية لعام 2019 لا تناسب حجم الدمار.

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