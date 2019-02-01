مجلس بغداد :عوائق مالية تقف أمام تنفيذ مشروع “القطار المعلق”

2019/02/01 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن العقبات المالية التي تقف امام تنفيذ مشروع القطار المعلق بعد الانتهاء من تصاميمه، مبيناً ان تنفيذ المشروع يحتاج الى تأمين نسبة 15% من الكلفة التخمينية للقطار المعلق البالغة 2.5 مليار دولار.

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